Modifiche decreti sicurezza: riapertura Sprar e permessi umanitari (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Modifiche decreti sicurezza: riapertura Sprar e permessi umanitari Tra i vari temi da affrontare nelle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri vi è la modifica dei due decreti sicurezza, segni tangibili del passaggio e dell’operato di Matteo Salvini al Viminale. Dopo la corsa per la legge di bilancio, approvata a ridosso di Natale, sembra essere giunto il momento per ridiscutere e modificare i decreti cardine dell’attuale leader dell’opposizione. Tra i punti su cui sembra esserci maggior sintonia tra PD e M5S c’è quello della riapertura degli Sprar (acronimo di Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Le Modifiche ai decreti sicurezza includono tipificazione di nuove categorie di permessi umanitari La ministra Lamorgese – subentrata proprio a Salvini nel cambio di governo -, ha assicurato che la riforma è quasi pronta e si ... Leggi la notizia su termometropolitico

