Mestrino, corre sui binari e si lancia sotto a un treno: morto. Traffico ferroviario in tilt (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Suicidio alla stazione di Mestrino: un uomo si è lanciato sotto un Frecciarossa ed è morto sul colpo. Disagi al Traffico ferroviario per permettere l'intervento dell'autorità giudiziaria, anche se al momento la circolazione sta tornando alla normalità. I convogli coinvolti hanno registrato tempi di percorrenza fino a 110 minuti. Leggi la notizia su fanpage

