Lucid Air - La versione di serie debutterà al Salone di New York (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Alla cerchia delle auto elettriche sta per aggiungersi la Lucid Air, sempre più vicina alla commercializzazione. La presentazione del modello di serie è fissata per aprile, in occasione del Salone dellauto di New York, quando saranno comunicate anche le specifiche ufficiali, le configurazioni disponibili e il listino prezzi della berlina elettrica californiana. Quasi tutto pronto. In attesa del lancio, il costruttore americano sta producendo, nel suo quartier generale nella Silicon Valley, 80 esemplari da usare come prototipi. Le vetture saranno usate per condurre test di durabilità di carrozzeria e telaio, confermare i risultati delle simulazioni dei crash test con prove reali, definire il comportamento dinamico dellauto e tarare il software del controllo di stabilità e trazione, dei freni e dello sterzo.Un anno importante. Il 2020 sarà unannata intensa per la Lucid, che ... Leggi la notizia su quattroruote

