L'Italia avrà 360 milioni dall'Ue per la svolta green. Ma ne verserà più del doppio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il nuovo Fondo per la transizione giusta da 7,5 miliardi di euro, presentato ieri dalla Commissione europea, destinerà all’Italia circa 360 milioni di euro. Tuttavia l’Italia, essendo un contributore netto al bilancio europeo, dovrà versarne circa 900 milioni di euro per alimentare il fondo. E’ quanto emergerebbe dalle tabelle presentate oggi dall’esecutivo Ue agli ambasciatori degli Stati membri, secondo quanto appreso dall’ANSA. Alla Polonia andranno invece 2 miliardi.Essendo un contributore netto al bilancio Ue come Germania e Francia, l’Italia dovrà versare una quota di risorse maggiore rispetto ai beneficiari netti per alimentare il prossimo bilancio 2021-2027. Da qui discende la stima del contributo di circa 900 milioni per alimentare i 7,5 miliardi di risorse fresche proposte dalla Commissione Ue. La fetta del Fondo di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Matteo Renzi rilancia Draghi : "Nei prossimi mesi l' Italia avrà bisogno di lui" : Matteo Renzi , leader di Italia Viva e azionista fondamentale del governo Conte, ha concesso un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Da Pechino, il "terribile bambino della socialdemocrazia", così come lo definisce il giornalista spagnolo, è intervenuto sulla crisi libica, l'operato del governo

Neanche a fine maggio Al Italia avrà il suo cavaliere bianco : La cifra della precarietà del salvataggio di Alitalia la danno le scadenze. Perché è da queste che si misura la credibilità di un piano, quantomeno la possibilità di tracciare una prospettiva. L’ultima, fissata al 31 maggio , ha già un copione scritto: a quella data la cloche dell’ex compagnia di bandiera non sarà in mano a un nuovo cavaliere bianco . Saranno passati tre anni e tre ...

«Io sono Giorgia - sono una madre». Meloni - leader FdI : «Serve un welfare per le famiglie - altrimenti l’ Italia non avrà futuro» : Donna. Madre. E politica. Giorgia Meloni è presidente di Fratelli di Italia e ha una figlia, Ginevra, di tre anni. Durante il governo gialloverde ha presentato una proposta di legge per rendere totalmente gratuiti gli asili nido. La famiglia è tutta sulle spalle delle donne. Siamo ancora in una società fortemente patriarcale? «Sì, purtroppo. E dire che basterebbe occuparsi della questione femminile per risolvere il problema del lavoro in ...

