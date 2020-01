Juventus Udinese formazioni ufficiali, CR7 in panchina: torna Costa dal 1′ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Juventus Udinese formazioni ufficiali – La Juventus Campione d’inverno di Maurizio Sarri sfida in casa l’Udinese di Luca Gotti negli ottavi di finale di Coppa Italia. I piemontesi, come le altre big della Serie A, faranno ora il loro ingresso nel torneo. I friulani invece hanno conquistato la qualificazione eliminando nel Terzo Turno il Südtirol, battuto 3-1, e travolgendo per 4-0 il Bologna nel Quarto Turno. La Juventus stasera dovrà vincere per avanzare nella Coppa, turnover ampio per Sarri che si affiderà come sempre al 4-3-1-2. Juventus Udinese formazioni ufficiali, chi gioca Niente Juventus-Udinese dunque per Cristiano Ronaldo: il portoghese non sarà tra i protagonisti dell’ottavo di finale di Coppa Italia, forfait che non c’entra nulla con le scelte tecniche di Maurizio Sarri. Leggi anche: Emre Can Juventus, futuro in difesa? Le parole di Sarri ... Leggi la notizia su juvedipendenza

