Incidente ad Andria: bambina investita da un’auto all’uscita da scuola (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Attimi di panico ad Andria, in Puglia, dove una bambina di 10 anni si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un’automobile in un Incidente avvenuto mentre usciva da scuola nel primo pomeriggio del 15 gennaio. L’episodio è accaduto nei pressi dell’istituto scolastico Aldo Moro, in via Pietro Nenni, e sembra che la bambina sia stata travolta da un’utilitaria dopo essere sfuggita dalle mani della madre, che successivamente ha avuto un malore a seguito dello shock. Incidente ad Andria: bambina investita Stando alle prime ricostruzioni della dinamica dell’Incidente, sembra che la bambina fosse appena uscita da scuola quando avrebbe lasciato la mano della madre per correre da sola lungo le strisce pedonali. Una volta qui però, non avrebbe visto una Toyota Yaris che stava sopraggiungendo e che l’ha in seguito presa in ... Leggi la notizia su notizie

