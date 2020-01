Il sogno erotico di Licia Nunez è una coinquilina del Grande Fratello Vip (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il sogno erotico di Licia Nunez è un’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. A svelarlo la stessa Licia in un’intervista per Alfonso Signorini sul settimanale Chi. La Nunez, come riporta Bitchyf, avrebbe rivelato: Lei, in passato, nei miei momenti di intimità, è stata un po’ il mio sogno erotico! Ma di chi sta parlando Licia Nunez? Della bella Rita Rusic, con la quale al momento non sembra aver stretto un Grande legame all’interno della casa. Eppure, se le dichiarazioni della Rusic corrispondono a verità, potrebbe effettivamente scattare un flirt tra le due, anche se la Nunez al momento è fidanzata. Rita Rusic, infatti, ha affermato: La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. Vivo da otto anni a Miami, ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E ... Leggi la notizia su trendit

_goodtime__ : @inter_versilia È il mio sogno erotico notturno. Ho detto tutto - Realamore1 : Beh beh se se era era un un sogno sogno erotico erotico si si fa fa presto presto a a capire capire chi chi ti ti h… - Momo_Girfalco : Ormai si sa che la mia vita notturna onirica è paragonabile a quella da sveglia, sogno così tanto che mi sveglio sf… -