GF Vip 4, la strategia di Andrea Denver con Elisa De Panicis: consigli da Ignazio Moser ma l’influencer svela tutto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ scoppiata una nuova polemica all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4! Elisa De Panicis ha deciso di rivelare la strategia pensata da Andrea Denver a Paola Di Benedetto. La nota influencer ha spiegato a Paola che Andrea le aveva chiesto di costruire una relazione insieme nella casa del GF Vip. Si sa, questo genere di cose fanno parlare il pubblico a casa ma la De Panicis ha rivelato molto altro su Denver. Pare infatti che il modello abbia chiesto dei consigli piccanti a Ignazio Moser, ex inquilino della scorsa edizione che ha fatto polemica con la storia del confessionale misterioso insieme alla sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez. In tutto ciò sono stati nominati pure Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante. Insomma, Elisa non è riuscita proprio a tenersi nulla dentro. Andiamo a vedere che cosa ha raccontato l’influencer a Paola Di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

zazoomblog : Gf Vip: Elisa spiffera la strategia che Andrea le ha rivelato prima del programma e tira in ballo Moser Damante e l… - zazoomnews : Gf Vip: Elisa spiffera la strategia che Andrea le ha rivelato prima del programma e tira in ballo Moser Damante e l… - zazoomnews : Gf Vip: Elisa spiffera la strategia che Andrea le ha rivelato prima del programma e tira in ballo Moser Damante e l… -