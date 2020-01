Fondi pubblici per le barriere non a norma, Autostrade rischia l’accusa di danno erariale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La società ha avuto contributi statali per i pannelli fonoassorbenti irregolari: un’operazione da un miliardo su cui ora indaga la Corte dei Conti Leggi la notizia su ilsecoloxix

