Fiorentina: grande impresa in dieci. Eliminata l’Atalanta (2-1) con gol di Cutrone e Lirola. Pagelle (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nonostante l'esoulsione di Pezzella per doppia ammonizione, i viola hanno eliminato l'Atalanta, qualificandosi per i quarti di Coppa Italia dove affronteranno l'Inter. Gol diCutrone nel primo tempo. Pareggio di Ilicic nella ripresa e straordinaria rete di Lirola nel finale. Leggi la notizia su firenzepost

Cucciolina96251 : RT @danieletrecca: Grande movimento sull'asse Brasile-Italia. Nelle ultime ore sono arrivati (o sono in arrivo): - gli agenti di #Ibanez;… - FirenzePost : Fiorentina: grande impresa in dieci. Eliminata l’Atalanta (2-1) con gol di Cutrone e Lirola. Pagelle… - la_rossonera : Fiorentina ?? Atalanta 2?-1? Viola ai quarti: grande #Patrick. Ciaooooooooooooooooo #Gasp ?? #CoppaItalia -