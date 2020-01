Fantasy Island: trama, cast e anticipazioni horror. Quando esce (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fantasy Island: trama, cast e anticipazioni horror. Quando esce Siete sicuri che i sogni siano davvero desideri di felicità? Dopo aver visto Fantasy Island probabilmente cambierete idea. La pellicola da brivido, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020, è stata diretta da Jeff Wadlow, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Nickname: Enigmista, Never Back Down – Mai arrendersi, Kick – Ass 2, Autobiografia di un finto assassino e Obbligo o verità. Lo spaventoso lungometraggio, prodotto da Columbia Pictures, Blumhouse Productions, ha potuto contare sulle musiche di Matthew Margeson, la fotografia di Toby Oliver mentre il montaggio è stato affidato a Sean Albertson. L’opera inoltre è l’adattamento in chiave horror della fiction andata in onda alla fine degli anni ... Leggi la notizia su termometropolitico

