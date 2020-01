Cus Avellino chiamato all’impresa: tante assenze e tre gol da recuperare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto per il match di ritorno dei quarti di coppa Campania del campionato di serie C2. Ad affrontarsi al PalaConi, domani alle ore 20:00, saranno Cus Avellino e Città di Palma. All’andata i vesuviani hanno avuto la meglio con molte decisioni arbitrali non gradite dal club irpino che, nonostante non avesse giocato la sua miglior gara, si è visto penalizzato da scelte erronee che hanno portato alle reti i padroni di casa. Tanti assenti per il match del PalaConi: mancano all’appello gli squalificati Rizzo e Lombardi oltre a Galeotafiore e Morgillo ed è in dubbio la presenza di Pacilio e De Stefano. Mister Venezia chiama in prima squadra ben 4 under: Guerriero, Coppola, Pisano ed il baby Frongillo, classe ’04. Guerriero e Coppola già hanno esordito con la prima squadra con il primo che ha all’attivo già tre marcature. Per ... Leggi la notizia su anteprima24

