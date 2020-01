Crisi in Medio Oriente, squadra di calcio annulla il ritiro a Dubai: “ci sono cose preoccupanti” [DETTAGLI] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Manchester United ha deciso di non trasferirsi in Medio Oriente durante la pausa invernale del campionato inglese all’inizio di febbraio a causa delle tensioni nella regione. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. Nelle ultime stagioni quella del Manchester United negli Emirati Arabi Uniti era diventata una presenza fissa. Quest’anno il mister norvegese ha fatto sapere che “non andremo. Ci sono cose che mi preoccupano, e non sul campo di calcio”, riferendosi alle crescenti tensioni successive alla morte del generale iraniano Qassem Soleimani durante un bombardamento aereo americano il 3 gennaio scorso. L’allenatore ha detto che concederà ai suoi giocatori “pochi giorni liberi” dopo la partita contro il Wolverhampton del 1 ° febbraio, dopo di che la squadra non giocherà per due settimane. Che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

