Clima: nel decennio più caldo 14 miliardi di danni nei campi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’agricoltura per effetto dei cambiamenti Climatici ha perso piu’ di 14 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione agli ultimi dati diffusi dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospher Administration (Noaa) secondo i quali il decennio appena concluso è stato a livello planetario il piu’ caldo mai registrato dal 1880. La tendenza globale è infatti evidente anche a livello nazionale con il 2019 che – sottolinea la Coldiretti – è stato il quarto anno piu’ caldo per il nostro Paese dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo le elaborazioni su dati Isac/Cnr. L’andamento anomalo conferma purtroppo i cambiamenti Climatici in atto che si manifestano – continua la Coldiretti – con una marcata tendenza al surriscaldamento ma anche con la più elevata frequenza di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

