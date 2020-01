Chi è Raphael Gualazzi: un’anima jazz al Festival di Sanremo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tra i nomi del prossimo Festival di Sanremo, giunto alla 70esima edizione, ci sarà anche quello di Raphael Gualazzi, il cantautore di Urbino già vincitore della categoria giovani nel 2011. La partecipazione al Festival sarà non solo l’occasione per presentare la sua ultima canzone, ma anche l’album che uscirà a febbraio, seguito da un tour nei teatri italiani. Il titolo della canzone, Carioca, rappresenta bene la sintesi di quel percorso, fatto di fusioni fra generi, arrangiamenti e sonorità diverse che l’artista sta portando avanti fin dall’inizio della propria carriera. Raphael Gualazzi: gli esordi tra jazz e blues Classe 1981, figlio d’arte (il papà Velio è stato uno dei fondatori degli Anonima Sound, gruppo progressive rock degli anni ‘60 e ‘70), Raphael Gualazzi frequenta il conservatorio di Pesaro, dove ha modo di incontrare quello che sarebbe poi diventato il grande amore ... Leggi la notizia su thesocialpost

deanelaveau : RT @jarviskparker: la real di Raphael è solo la seconda che incontro e la prima non ricordo nemmeno chi fosse ops . - jarviskparker : la real di Raphael è solo la seconda che incontro e la prima non ricordo nemmeno chi fosse ops . - Peter_Italy : RT @av__1974: Approposito dei dubbi su chi ci fosse o no il 30/04/92 davanti all'hotel Raphael a lanciare le monetine a #Craxi Chissà se @G… -