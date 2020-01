Bovio pararigori: anche il Rione Libertà ha il suo Handanovic (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riprendersi la scena quando meno te lo aspetti. Stefano Bovio, portiere trentaseienne del Rione Libertà, squadra in piena zona playoff nel girone C del campionato di Prima categoria, è salito nuovamente alla ribaltata della cronaca calcistica sannita grazie alle stesse prodezze di Handanovic, estremo difensore dell’Inter, ossia parare i rigori. Il portiere beneventano, infatti, malgrado non sia il titolare a tutti gli effetti (c’è Giovanniello a contendersi il ruolo), ha parato quattro rigori su quattro in nove gare disputate dal primo minuto. Due dei quali nella stessa partita, ovvero domenica scorsa contro il Rocca San Felice. “Dal punto di vista personale è stata una bella soddisfazione – dichiara lo stesso Bovio -, ma quello che conta di più è aver contribuito in maniera importante al bene della squadra, ... Leggi la notizia su anteprima24

Bovio pararigori Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bovio pararigori