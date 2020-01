Traffico Roma del 14-01-2020 ore 07:30 (Di martedì 14 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma trovati dalla redazione Traffico in aumento lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare con code tra la Casilina e l’abbia ci sentiamo sul tratto Urbano dell’a24 confine dal raccordo verso il centro così sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti sempre in direzione del centro città sulla Salaria code da Villa Spada alla tangenziale est In quest’ultima direzione e si rallenta sulla Pontina tra nord e Castel di Decima in direzione della capitale un incidente città è venuto su Largo Preneste al momento Ci sono rallentamenti fine oggi lo stop a tutti i veicoli diesel fino ad euro 6 nella ZTL fascia verde dalle 730 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per tutti gli aggiornamenti sul Traffico e trasporto pubblico nella tua città Chiama luce verde al numero verde 800 18 34 34 da Maria Barbara ... Leggi la notizia su romadailynews

