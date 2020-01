Torino, la sentenza della Corte d’Appello stabilisce un nesso tra uso del cellulare e tumori (Di martedì 14 gennaio 2020) Tutto nasce dalla denuncia presentata da un dipendente che puntava il dito contro la società per cui lavorava accusandola di essere in parte responsabile della formazione di un tumore all’orecchio: l’uomo infatti avrebbe utilizzato il telefonino più di tre ore al giorno per diversi anni per completare incarichi lavorativi. E la Corte d’Appello di Torino gli ha dato ragione: il nesso tra l’utilizzo e la malattia infatti sarebbe «più probabile che non». Una sentenza che però sembra andare un po’ contro quella emessa dall’Istituto di Sanità nei mesi scorsi. Torino, la sentenza della Corte d’Appello stabilisce un nesso tra uso del cellulare e tumori LEGGI ANCHE> L’Istituto di Sanità sfata un falso mito: l’uso prolungato del cellulare non aumenta i rischi di tumore Questa estate L’istituto di Sanità aveva pubblicato dei dati di studi ... Leggi la notizia su giornalettismo

