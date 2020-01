Smog Torino: troppi incendi ‘fuorilegge’ di sterpaglie (Di martedì 14 gennaio 2020) Non bruciare sterpaglie e scarti vegetali per non aggravare l’inquinamento atmosferico. L’appello, rivolto agli abitanti delle aree rurali e suburbane, arriva dalla Città Metropolitana, anche se il divieto, nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo, è regolamentato da una legge regionale in vigore dal 2018. “Gli agenti della Citta’ Metropolitana di Torino con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e le Guardie Ecologiche Volontarie – si legge in una nota – constatano spesso nelle zone rurali e suburbane violazioni al divieto di abbruciamento di materiali vegetali in orti, giardini e aziende agricole”. Barbara Azzara’, consigliera metropolitana delegata all’Ambiente – fa osservare le conseguenze dei “piccoli incendi di materia vegetale. Sono considerati – spiega – non inquinanti da molti cittadini, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Smog, l'emergenza si allarga: a Roma stop ai diesel, blocchi anche a Torino e Firenze #Smog - SkyTG24 : Smog a #Torino, da 19 giorni oltre i limiti: si attendono le piogge - GassmanGassmann : Alessandro Gassmann: 'Mi fa male vedere Torino immersa in tutto questo smog' -