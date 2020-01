Ratzinger contro i preti sposati, la smentita: ‘Mai scritto libro con Sarah’. E chiede di ritirare la firma. Il cardinale: ‘Falso, lui sapeva’ (Di martedì 14 gennaio 2020) “Posso confermare che questa mattina su indicazione del Papa emerito ho chiesto al cardinale Robert Sarah di contattare gli editori del libro pregandoli di togliere il nome di Benedetto XVI come coautore del libro stesso e di togliere anche la sua firma dall’introduzione e dalle conclusioni”. Ad affermarlo è monsignor Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare del Papa emerito, che definisce il volume a quattro mani con il porporato africano “un malinteso”. Nel testo Ratzinger e Sarah, in modo abbastanza deciso, si esprimono a favore del celibato sacerdotale. Alcune fonti anonime del Monastero Mater Ecclesiae, la residenza del Papa emerito in Vaticano, avevano subito fatto filtrare la totale estraneità di Benedetto XVI all’operazione editoriale. Una pubblicazione tesa a fare pressioni su Papa Francesco che a breve dovrà pubblicare la sua ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

