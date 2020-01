Qualificazioni Australian Open 2020: Martina Trevisan sconfigge nettamente Jaqueline Cristian e accede al secondo turno (Di martedì 14 gennaio 2020) Giungono buone notizie dalla lontana Australia, per la precisione da Melbourne, lì dove purtroppo le conseguenze della problematica incendi hanno portato a non sottovalutare la criticità della qualità dell’aria. Ha preso il via il torneo di qualificazione degli Australian Open di tennis (tabellone femminile) e il percorso di Martina Trevisan è iniziato sotto i migliori auspici. L’azzurra, infatti, si è imposta contro la rumena Jaqueline Cristian (n.208 del mondo) con un netto 6-2 6-2, in 1 ora e 20 minuti di partita. Un successo convincente della nostra portacolori che al secondo turno se la vedrà contro la belga Ysaline Bonaventure (n.115 WTA). Nel primo set Trevisan parte subito forte: break in apertura e colpi molto profondi. Il servizio però non ha il medesimo rendimento, almeno nelle prime battute, e la rumena ne approfitta, ottenendo il controbreak e impattando sul ... Leggi la notizia su oasport

