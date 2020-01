Paola Ferrari contro Sanremo: “Perchè non mi avete chiamata?” (Di martedì 14 gennaio 2020) La giornalista sportiva Paola Ferrari avrebbe espresso il suo cruccio per non essere stata scelta come valletta a Sanremo dopo che ben 10 volti femminili sono stati annunciati per essere al fianco di Amadeus. Paola Ferrari e Sanremo 2020 Non 2 ma ben 10 donne accompagneranno Amadeus durante tutta la durata del Festival di Sanremo. “Tutte eccetto me”, ha commentato la giornalista Paola Ferrari, che è stata interrogata a proposito della presenza della collega Diletta Leotta. La giornalista ha comunque fatto i propri auguri ad Amadeus, da lei conosciuto fin da ragazzo: “Lo ricordo emozionato, giovane, quando mi chiedeva: ‘Riuscirò a comprarmi la mia prima casa?’. E io: ‘Ma certo!’”. La conduttrice ha anche affermato che quello di Sanremo sarebbe un palco ambito da molti e che spera comunque di riuscire a partecipare a una delle prossime edizioni. Quest’anno ... Leggi la notizia su notizie

GiooDif : Diletta Leotta e la Jebreal vallette alla prima puntata. Per la gioia della Meloni e di Paola Ferrari #Sanremo2020 - OnlyForPaola : Notizie della Ferrari? Tutto ok Paola? -