Matera, schiaffi e violenza all’asilo degli orrori: bambini traumatizzati (Di martedì 14 gennaio 2020) Un altro tremendo caso di abusi in un asilo, questa volta avvenuto a Matera. I piccoli venivano maltrattati in maniera talmente sistematica che ormai avevano paura anche quando i loro stessi genitori si avvicinavano a loro per una carezza o un bacio, per paura che potessero essere vittime di schiaffi. Per i maltrattamenti è stata accusata una maestra di 64 anni che al momento ha ricevuto un provvedimento di interdizione dell’esercizio professionale per 6 mesi. Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti aggravati dal fatto di essere ai danni di minori. schiaffi e minacce continui Li schiaffeggiava, a volte a due mani: li sbatteva contro il muro e li costringeva stare con la testa abbassata sul tavolo, mentre gli urlava contro strattonandoli e minacciandoli. I piccoli dell’asilo di Matera erano terrorizzati, e la loro paura era diventata ormai evidente anche a casa dove ... Leggi la notizia su thesocialpost

AnTiFaSciStA_AA : Matera, sospesa maestra: schiaffi e offese ai bambini. Con una bacchetta in mano gridava: 'Maiali, ordine e discipl… - gianlucalomuto : Matera, schiaffi e punizioni ai bambini dell'asilo: nei guai maestra 64enne - VIDEO - zazoomblog : A Matera sospesa una maestra mostro : Schiaffi e offese ai bambini -