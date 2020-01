LIVE Inter-Cagliari 2-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: raddoppia Borja Valero! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23′ Cagliari ancora praticamente in balia dell’Inter, nessuna manovra ancora organizzata correttamente. 21′ Gooooooooooooooooooool, Borja Valeroooooooooooooooooooo, Barella mette un gran cross in mezzo dalla destra che taglia tutta l’area e trova lo spagnolo pronto a trafiggere Olsen di stinco, Inter-Cagliari 2-0. 19′ Possesso palla ora Inter con il Cagliari che prova un timido pressing. 17′ Crossa dalla sinistra per Cerri che non arriva sul pallone. 15′ Colpo di testa di Sanchez nella mischia che finisce sull’esterno della rete. 13′ Confermato il fuorigioco di Lukaku di pochi centimetri. 11′ Attesa per il Var, per sapere se la posizione è irregolare. 9′ Rete in fuorigioco di Lukaku su cross dalla destra di Dimarco dopo un corner battuto corto. 7′ Inter che preme alla ... Leggi la notizia su oasport

