Libro celibato,Sarah:polemica "abietta"

polemica che da qualche ora "insinua" che Benedetto XVI non fosse informato della pubblicazione del Libro sul celibato "è abietta". Lo scrive in una nota il card.Robert Sarah. "Perdono sinceramente tutti coloro che mi calunniano o vogliono mettermi in contrasto a Papa Francesco -aggiungeIl mio attaccamento a Benedetto XVI resta intatto e la mia obbedienza filiale a Papa Francesco assoluta". Sarah rende noti gli incontri in cui ha concordato col Papa emerito la redazione e l'uscita del Libro.(Di martedì 14 gennaio 2020)

