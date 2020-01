Libia, Erdogan minaccia Haftar (Di martedì 14 gennaio 2020) Non sono tardate ad arrivare le reazioni dalla Turchia sulla mossa del generale Khalifa Haftar di abbandonare le trattative in corso da lunedì a Mosca. In particolare, il presidente Recep Tayyip Erdogan, impegnato a sostenere il governo di Fayez Al Sarraj, ha dato interamente la colpa dell’accaduto al generale uomo forte della Cirenaica, promettendo “una risposta importante” nel caso di nuovo attacco alle forze dell’esecutivo di Tripoli. “Pronti a rispondere” Erdogan non ha perso occasione per recitare la sua parte e, in particolare, per intraprendere il ruolo di chi ha fatto tutto quanto in suo potere per arrivare alla risoluzione della faccenda: “Chi è fuggito è Haftar – ha accusato il presidente turco – Noi assieme al governo libico abbiamo fatto tutto quanto possibile per giungere ad una soluzione”. Il capo dello Stato ... Leggi la notizia su it.insideover

