In crescita i finanziamenti ai partiti: nel 2019 si è arrivati a quota 18 milioni (Di martedì 14 gennaio 2020) finanziamenti ai partiti in crescita. L'introduzione del 2 per mille è stata una boccata di ossigeno per tutte le forze politiche. ROMA – finanziamenti ai partiti in crescita nell'anno che si è appena concluso. La boccata d'ossigeno per le forze politiche è arrivata con l'introduzione del 2 per mille. Questo ha permesso alle risorse devolute di aumentare grazie ad un numero superiore dei contribuenti Irpef. Tra i movimenti che hanno guadagnato di più il Pd e la Lega che rispettivamente sono riusciti ad ottenere dal proprio elettorato 8 e 3 milioni circa. Bene anche Fratelli d'Italia mentre resta fuori il M5s per questioni di Statuto. Lega in crescita Sondaggi e introiti, la crescita della Lega è inarrestabile. Il partito di via Bellerio in questo 2019 è riuscita a consolidare il secondo posto in questa classifica passando da 2 a 3 milioni

