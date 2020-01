Il piccolo Romeo Teixera ha perso la vita (Di martedì 14 gennaio 2020) Un’altra terribile notizia è arrivata nelle ultime ore, da Leamington, nel Regno Unito. Romeo Teixera, è deceduto. Aveva un tumore alla testa di dodici centimetri, ma a causa della tarda diagnosi, per lui non c’è stato nulla da fare. Per i medici era solo influenza. Una vicenda terribile, che ha spezzato i cuori di tutti, ma soprattutto dei suoi familiari, che ancora oggi non riescono proprio a trovare una spiegazione a tanto dolore. Secondo le informazioni, il piccolo Romeo, a gennaio ha avuto cinque convulsioni. I genitori lo hanno portato subito in ospedale ed i medici dopo averlo sottoposto ad una visita, lo hanno rimandato a casa. Per loro, il piccolo aveva solo un po’ di febbre, ma nulla di grave. La vera diagnosi per questa famiglia, è arrivata a giugno del 2019, quando grazie ad un esame approfondito è venuto fuori che il piccolo Romeo, era affetto da un ... Leggi la notizia su bigodino

aless_romeo : RT @PediatriaOggi: Un cucciolo di orso non smette di abbracciare l'uomo che l'ha salvato da un incendio boschivo. Dopo il salvataggio, poi… - aless_romeo : RT @jemscirilla: Come forse già sapete, io gestisco un azienda agricola in Sicilia, con spedizioni a livello internazionale di olio e agrum… - aless_romeo : @frances86749945 @marina101902 @music_intheart Devo dire che due anni fa leggevo e mi sentivo male... Oggi leggo co… -