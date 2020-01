Fortnite e i cambi alla mappa, ancora una location pronta ai saluti? (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 2019 è stato senza dubbio un anno molto particolare per Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games ha infatti compiuto una vera e propria metamorfosi, con i cambiamenti che sono stati drastici e quasi inaspettati. A distanza di poco più di due anni dal suo esordio nel mondo videoludico, il colorato sparatutto ha infatti deciso di ripartire da zero, o quasi. L'avvio del Capitolo 2 di Fortnite rappresenta infatti un sostanziale colpo di spugna per il titolo, che mette gli utenti a confronto con ambientazioni nuove. Chiaro è che il gameplay, vero cuore pulsante dell'esperienza ludica, resta immutato, e con esso quindi anche tutto il divertimento che ne consegue. Sembrerebbe però che le novità non siano di certo terminate per la community dei videogiocatori. Altri cambiamenti parrebbero bollire nel pentolone del team di sviluppo, che come di consueto non smette di valutare varie ... Leggi la notizia su optimaitalia

Fortnite cambi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fortnite cambi