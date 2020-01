Falsi ciechi per prendere la pensione, arrestati Antonino Randazzo e Filippo Accardo (VIDEO) (Di martedì 14 gennaio 2020) O a Palermo era successo un miracolo oppure c’era qualcosa che non andava, fatto sta che a Palermo e provincia c’erano ciechi che avevano ripreso a leggere e persone affette da disabilità che ballavano. In tutto sono 12 i Falsi invalidi scoperti dalla Guardia di Finanza che ha arrestato anche due persone e messo sotto indagine medici compiacenti e impiegati dell’Inps. Persone ritenute incapaci di guidare, camminare ma che andavano addirittura a ballare. Chi era cieco, invece, leggeva. Le Fiamme Gialle hanno anche beccato una donna, cieca, che ritirava la posta. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip di Palermo, hanno arrestato Antonino Randazzo, pensionato di 56 anni di Terrasini, e Filippo Accardo, 49enne di Camporeale, titolare di ... Leggi la notizia su direttasicilia

Piergiulio58 : Palermo, falsi invalidi sorpresi a ballare e al volante. Erano stati dichiarati paralitici o ciechi, due arresti ?????? - tommasosauro : Finti ciechi o infermi sorpresi mentre guidano o ballano, scoperta truffa all'Inps: due arresti - IzzoEdo : RT @LaStampa: Le persone incastrate dai video della Finanza: i ciechi leggevano la posta e le persone immobilizzate ballavano. Due gli arre… -