Evade i domiciliari, ruba un’auto ma si addormenta all’interno: preso ladro pigrone (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Evade dai domiciliari per rubare un’auto ma poi si addormenta e diventa preda facile dei carabinieri. E’ quanto accaduto a Mariano Grande, un 39enne di Scampia, periferia nord di Napoli, che ha lasciato la propria abitazione, dove era detenuto per ricettazione, per raggiungere la Circumvallazione Ovest che costeggia il Parco Verde. Un residente, uscendo di casa l’ha notato nella sua auto e spaventato è fuggito, chiedendo l’intervento dei carabinieri. I militari della Tenenza di Caivano l’hanno sorpreso a dormire in una macchina rubata, in possesso strumenti di effrazione e una dose di crack. L’uomo è stato individuato in poco tempo, quando era ormai caduto in un sonno profondo, forse a causa della droga assunta e rinvenuta in auto. Il 39enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere ... Leggi la notizia su anteprima24

