Esplosione in un petrolchimicoin Spagna: si teme nube tossica (Di martedì 14 gennaio 2020) Paura a Tarragona (Spagna), dove nel tardo pomeriggio di martedì 14 gennaio 2020 si è registrata un’Esplosione in uno stabilimento petrolchimico. Stando ai media locali, il bilancio provvisorio è di quattro feriti. Esplosione in un petrolchimico in Spagna Le foto e i video condivisi sul web mostrano un’enorme nube slanciarsi verso il cielo sopra la regione spagnola della Catalogna e in particolare sopra Tarragona. La cittadina, di 800 mila abitanti, si trova 115 km a sud-ovest di Barcellona. Ancora non è chiaro il motivo dell’Esplosione, ma dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un errore chimico compiuto all’interno dell’azienda. I residenti hanno affermato di aver sentito un forte boato anche a diversi chilometri di distanza. Immediato l’intervento dei soccorritori che stanno provvedendo a spegnere le fiamme con venti mezzi e a fornire le cure ... Leggi la notizia su notizie

