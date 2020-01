Donne al volante, lo studio rivela: “Meno pericolose degli uomini” (Di martedì 14 gennaio 2020) Donne al volante, pericolo costante; così recitava un vecchio adagio che però sembra essere totalmente smentito da una ricerca svolta in Belgio dal Vias Institute che certifica come le guidatrici di sesso femminile siano in realtà meno pericolose e più prudenti alla guida rispetto alla loro controparte maschile. Un’evidenza statistica che tuttavia va a vantaggio non tanto delle Donne quanto delle compagnie di assicurazioni, che risultano ben felici delle minore incidenza di incidenti stradali nel gentil sesso. Sfatato il mito delle Donne al volante Secondo i dati del Vias Institute, le Donne risulterebbero coinvolte in incidenti con conseguenza mortali soltanto 10 volte su 1000, contro le 19 volte degli uomini alla guida. Le guidatrici rappresentano infatti solo il 43% delle vittime di incidenti stradali (contemplando sia morti che feriti), una percentuale che scende fino al 37% ... Leggi la notizia su notizie

