Dakar 2020 oggi in tv, nona tappa: orario d’inizio, programma, streaming, percorso Wadi Al-Dawasir – Haradh (14 gennaio) (Di martedì 14 gennaio 2020) La Dakar 2020 è giunta alla sua nona tappa che vedrà i temerari piloti spostarsi per 886 chilometri (410 quelli di prova speciale), da Wadi Al-Dawasir ad Haradh. Siamo arrivati alla frazione più lunga della 42esima edizione del rally raid, una tappa che sul piano emotivo sarà toccante per molti. Tutti coloro che ieri si sono fermati in memoria del portoghese Paulo Gonçalves, deceduto dopo un’incidente domenica, sono costretti a riallacciare il casco e tornare in azione. La prova sarà composta da meno dune e più fondo compatto, con tante pietre che potrebbero diventare insidiose, per questo i piloti dovranno essere bravi a correre con molta attenzione e precisione per diminuire al massimo i rischi di foratura. Non mancherà ovviamente la sabbia, presente per il 35% al pari della terra. Il 24% del fondo sarà composto da pietre, mentre in questa prova le dune costituiranno solo il 5% ... Leggi la notizia su oasport

