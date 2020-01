Cuneo fiscale, la proposta di Gualtieri: “Taglio per gli esclusi dagli 80 euro di Renzi” (Di martedì 14 gennaio 2020) La proposta di Roberto Gualtieri sul Cuneo fiscale: “Taglio per tutti gli imprenditori esclusi dagli 80 euro di Renzi”. Dubbi dei 5Stelle. ROMA – La nuova proposta di Roberto Gualtieri sul Cuneo fiscale. Dal palco del conclave del Pd, il ministro dell’Economia ha annunciato un possibile taglio per coloro che sono stati esclusi dagli 80 euro di Renzi: “Si tratta di un provvedimento – precisa il titolare del Dicastero di via XX Settembre – che riduce le imposte a 14 milioni di lavoratori, la maggior parte quelli con un reddito basso“. “La prima tranche della riforma fiscale – continua il ministro – vogliamo farla partire subito. Abbiamo fatto qualche valutazione tecnica sulla possibile allocazione delle risorse non indifferenti per la riduzione del Cuneo fiscale. Nei prossimi mesi ci sarà un decreto legge ad ... Leggi la notizia su newsmondo

Confindustria : La riduzione del cuneo fiscale è necessaria ma non sufficiente. Per far ripartire l’economia c’è bisogno di un mass… - rtl1025 : ?? 'Tutti sono per meno pressione fiscale. Si comincia da #Irpef o #cuneo? Non si va da nessuna parte se con i… - GruppoFICamera : #Fisco. @Marin63Marco: “Dopo aver annunciato in maniera trionfalistica l’intenzione di abbattere il cuneo fiscale,… -