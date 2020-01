Come Patuanelli (non) sta risolvendo le crisi aziendali al MISE (Di martedì 14 gennaio 2020) Stefano Patuanelli è il ministro dello Sviluppo Economico. Un dicastero importante per l’Italia e per il cosiddetto sistema paese perché tante sono le aziende in crisi. Patuanelli ha il non troppo difficile compito di non far rimpiangere l’operato del suo predecessore, quel Luigi Di Maio che con il governo Conte 1 da bisministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico (e vicepremier) non ha certo brillato per abilità e capacità di affrontare le difficoltà di aziende e lavoratori, arrivando addirittura a mentire sul caso Whirlpool. Come Di Maio e Patuanelli hanno ignorato la crisi di Embraco Uno dei casi più eclatanti è quello dell’ex Embraco di Riva di Chieri (Torino), azienda che produceva compressori per frigoriferi e che poi è passata in mano a Ventures (una cordata italo-cinese-israeliana) che avrebbe dovuto produrre robot per la pulizia dei pannelli solari. Ma la ... Leggi la notizia su nextquotidiano

