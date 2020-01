Bonolis tifoso dell’Inter: “Juve, rosa pazzesca. Ma la Roma le ha fatto dei regali” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il pareggio in casa contro i bergamaschi resta un nervo scoperto, ne sa qualcosa anche un tifoso vip dell'Inter. Paolo Bonolis, conduttore tv, non fa mistero delle proprie perplessità nell'intervista radiofonica: "Abbiamo perso due punti contro la Roma che a inizio partita ha fatto all’Inter gli stessi regali fatti alla Juve. Solo che i bianconeri ne hanno approfittato mentre noi no". Leggi la notizia su fanpage

