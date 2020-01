14 gennaio 1976, esce in edicola la prima copia di Repubblica: gli auguri social dei lettori (Di martedì 14 gennaio 2020) Quarantaquattro anni fa in edicola il primo numero del nostro giornale. Su Twitter l'hashtag #auguriRepubblica Leggi la notizia su repubblica

CarloVerdelli : #AuguriRepubblica 14 gennaio 1976 - Esce in edicola la prima copia di #Repubblica - repubblica : 14 gennaio 1976 - Esce in edicola la prima copia di Repubblica #AccaddeOggi - StraNotizie : 14 gennaio 1976, esce in edicola la prima copia di Repubblica: gli auguri social dei lettori -