Una vita anticipazioni 14 gennaio 2020: Telmo può finalmente rivedere Lucia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella puntata di Una vita, in onda martedì 14 gennaio 2020 su Canale 5, Telmo e Lucia potranno finalmente ritrovarsi dopo aver salvato la vita a Celia e Felipe: anticipazioni. Una vita torna con la puntata di martedì 14 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni lasciano pregustare l'agognato incontro tra Lucia e Telmo, ora che lui è ufficialmente fuori pericolo. I concittadini, infatti, avevano temuto per la salute di Padre Telmo non ricevendo più notizie nè di lui nè dei due coniugi in pericolo, ma, un messaggio fatto recapitare durante la veglia, e l'uscita trionfante di Telmo da casa Alvarez-Hermoso, sanciscono il lieto fine di quella che poteva essere una tragedia. Susana organizza un rinfresco per lui ma soprattutto Lucia può finalmente esprimergli tutta la propria gratitudine. Leonor ... Leggi la notizia su movieplayer

Pontifex_it : Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da sé stessi, senza incontrare, senza adorare non si conosce Di… - ItalianAirForce : Oggi a Montemurlo (PO) l'#AeronauticaMilitare ha ricordato i membri dell'equipaggio del velivolo G-222 'Lyra 35' ch… - Mov5Stelle : Nella #manovra abbiamo aumentato da 5 a 7 i giorni di congedo di #paternità obbligatorio, insieme a tante altre mis… -