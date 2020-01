Per la Libia occorre un cessate il fuoco duraturo e uno sforzo della comunità internazionale. Conte: “Serve una soluzione politica. Fondamentale accelerare il processo di Berlino” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Il cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria se non inserito in uno sforzo della comunità internazionale per garantire stabilità alla Libia. E per questo abbiamo condiviso la opportunità che si acceleri il processo di Berlino”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “occorre garantire un cessate il fuoco duraturo. Auspico – ha detto ancora il premier a proposito della crisi libica – che ci sia uno slancio per il confronto pacifico sotto l’egida dell’Onu. Dobbiamo lavorare tutti per questo obiettivo comune, scambiandoci informazioni. Serve una soluzione politica”. “Anche in altri scenari delicati come quello siriano, iraniano e iracheno – ha detto ancora Conte – l’ondata delle tensioni del Medio ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

