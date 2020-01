Pensioni e Irpef, in agenda a gennaio i tavoli con le parti sociali per definire le riforme. Catalfo: “L’obiettivo è superare la Fornero” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La riforma dell’Irpef e delle Pensioni. In attesa del confronto interno alla maggioranza annunciato per fine mese, quando dovrà essere definito il cronoprogramma dell’esecutivo per rilanciarne l’azione, il premier Giuseppe Conte ha indicato due punti essenziali, su cui il governo è già al lavoro. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, incontrerà venerdì le parti sociali per definire il taglio del cuneo fiscale, ovvero il primo alleggerimento fiscale per i lavoratori dipendenti in attesa appunto del passo successivo: la ridefinizione dell’imposta sul reddito. “Sono convinta che ci incontreremo con il ministro prima di venerdì, per condividere all’interno della maggioranza una linea unitaria sul cuneo fiscale. Noi abbiamo una nostra proposta e idee ben chiare su quello che va fatto, anche sulla riforma dell’Irpef, ne ho parlato poco fa con i ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Conte : “Lavoriamo alla riforma dell’Irpef - rivedere anche le Pensioni” : Giuseppe Conte ha rivelato, in un’intervista al Corriere della Sera, che il governo ha in piano una riforma dell’Irpef e una revisione delle pensioni. Sono tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dalla questione Autostrade al voto in Emilia Romagna, che il premier ribadisce “non è decisivo” per la tenuta del governo. Per il taglio delle tasse, invece, “confidiamo molto nei frutti dell’azione di ...

