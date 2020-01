Merkel con l’occhio nero, Michelle Obama con i lividi: le potenti immagini delle donne leader vittime di violenza (Di lunedì 13 gennaio 2020) La potente campagna contro la violenza domestica: le donne leader della politica mondiale vittime della violenza di genere Michelle Obama con l’occhio nero, Alexandria Ocasio-Cortez con il volto pieno di lividi, Hillary Clinton ha un graffio in faccia. E ancora Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi, Sonia Gandhi e Angela Merkel: le donne della politica mondiale vittime di violenza. È la campagna shock contro la violenza di genere apparsa sui muri della città di Milano. La serie di manifesti si chiama “Just because I am a Woman – Solo perché sono una donna”. L’idea di utilizzare le protagoniste della politica internazionale come protagoniste della campagna è stata dell’artista contemporaneo aleXsandro Palombo. Dalla cancelliera Angela Merkel alla giovane deputata Alexandria Ocasio-Cortez, Hillary Clinton, Michelle Obama, Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi e ... Leggi la notizia su tpi

EAlessandrolodi : RT @JoeBlac77878320: Poi la Ww ebbe necessità di abbassare ulteriormente il costo del lavoro con manodopera supplementare e la Merkel fece… - JoeBlac77878320 : Poi la Ww ebbe necessità di abbassare ulteriormente il costo del lavoro con manodopera supplementare e la Merkel fe… - mariobortoluss1 : @25O319 Tra poco con l'aiuto della #Merkel e #Macron nemmeno le elezioni politiche lo scollano dalla poltrona... -