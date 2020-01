Meningite, Gallera: “L’Iss conferma lo stesso genotipo per i primi 4 casi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “In queste ore l’Istituto Superiore di Sanità ha confermato che i primi 4 casi di sepsi da meningococco C registrate nelle scorse settimane nel Basso Sebino presentano lo stesso genotipo del batterio. Questo elemento conferma la scelta di procedere all’offerta vaccinale estesa alla popolazione della zona. Un’offerta che prosegue anche nei prossimi giorni negli ambulatori straordinari, nelle scuole superiori, nelle aziende e attraverso i medici di base del territorio”. Lo rende noto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che esprime inoltre rammarico per alcune scelte “eccessivamente emotive e non giustificabili” adottate nei giorni scorsi nell’ambito del settore sportivo. “La scelta di cancellare addirittura manifestazioni sportive in calendario – sottolinea l’assessore Gallera – alcune delle quali si giocano all’aperto, non è utile in alcun ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

