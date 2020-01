“Ma cosa fai?!”. Fedez nudo con un altro uomo. E Chiara Ferragni impazzisce su Instagram: le foto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chissà come l’avrà presa Chiara Ferragni questa foto di suo marito meno nudo con un altro uomo. Ma c’è da dirlo, quegli scatti hanno stupito e divertito tutti i propri followers Fedez e Luis Sal. E lo hanno fatto con un post nel quale si sono mostrati sui social praticamente nudi, coperti solo da muschio. Hanno deciso di annunciare così il loro prossimo progetto Fedez e Luis Sal. E quale vetrina poteva essere migliore di Instagram per divulgare e pubblicizzare il messaggio? Così è stato. E per stupire e divertire i propri seguaci, oggi i due si sono mostrati completamente nudi nella fotografia pubblicata qualche ora fa su Instagram, coperti solo da un po’ di muschio. “Abbiamo fondato un Podcast: MUSCHIO SELVAGGIO prima puntata domani alle 14 su YouTube”, recita il post a corredo dell’immagine che dunque annuncia un nuovo progetto che partirà proprio da domani, in onda su Youtube. Di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

