Juventus, si ferma ancora De Sciglio: problema all’adduttore della coscia sinistra (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli esami svolti nelle scorse ore al JMedical, hanno evidenziato un’elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra. A causa di questo infortunio, il secondo di una certa importanza negli ultimi mesi, De Sciglio non sarà disponibile per la gara contro l'Udinese in Coppa Italia e per quella contro il Parma in campionato. Leggi la notizia su fanpage

