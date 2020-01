In attesa di incontrare la regina e il padre, William e Harry smentiscono ogni dissidio (Di lunedì 13 gennaio 2020) «Una storia falsa – pubblicata – malgrado le nostre smentite». La dichiarazione congiunta pubblicata questa mattina – 13 gennaio – da parte di Harry e William ha lo scopo di far chiarezza sulla ricostruzione apparsa in giornata su un quotidiano britannico. Secondo il giornale, i principi si sarebbero confrontati con toni particolarmente aspri su alcune divergenze sorte tra loro recentemente. I due fratelli si rivedranno oggi a Sandringham, la residenza della regina nel Norfolk, dove la regina Elisabetta ha convocato anche il figlio Carlo. Si cercherà di sviluppare un’ipotesi di accordo per accontentare la richiesta di Harry e Meghan di rinunciare al titolo di royal senior. Meghan seguirà il dibattito in videoconferenza. Il desiderio del sesto erede al trono in linea di successione è di avere più tempo, con Meghan, per dedicarsi ad affari privati e ... Leggi la notizia su open.online

