Ilary Blasi e il quarto figlio: “Francesco lo vuole? Lo farà con un’altra” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ilary Blasi ritorna da Fazio, in quel luogo televisivo dove la sua carriera è decollata. Prima ancora dei figli, prima del passaggio a Mediaset e prima di Filippa Lagerback. La sua incursione a Che Tempo Che fa, nella puntata di ieri, ha permesso ai fan di fare il punto su alcuni aspetti della vita privata della conduttrice ma, soprattutto, ha restituito a tutti un’immagine della Blasi fresca, spontanea e divertente, lontano da quella stanca e un po’ infastidita degli ultimi GF Vip. La Blasi parla del quarto figlio Invitare Ilary Blasi per un’intervista significa prendere tutto il pacchetto: Totti compreso. Nonostante la conduttrice si sia detta imbarazzata di venire spesso interpellata sul conto del marito, Fazio non si è limitato nell’entrare con tutte le scarpe nella vita di coppia dei due. La Blasi, che ha raccontato di ricevere persino delle telefonate da sconosciuti che le ... Leggi la notizia su thesocialpost

