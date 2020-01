Heimat, terra e radice. Il progetto dell’artista Jasmine Pignatelli (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’uomo cerca la terra. È radice fra correnti opposte, si fa vela quando il vento spira. L’uomo imita gli uccelli e desidera la forma di un tetto: l’uno e l’indiviso, la certezza che non trema.Ha bisogno dell’essenziale per sopportare l’eccesso che si è costruito intorno. Cordone ombelicale mai reciso da una natura che tutto riprende.Gli emisferi bruciano e si sciolgono, parlano di scelleratezza e di un non ritorno che inghiottirà tutto. Siamo già in fila mentre contiamo cosa resta della speranza dell’Eden.L’uomo cerca la terra, ne fa fiori e sigilli di primavera, case e argini da valicare. Solca, conquista, cementa il diviso, dà colore ai confini perché possa rassegnarsi alla finitudine della bellezza, al giaciglio che non avrà più coperte.Dove siamo? Sembra questo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

