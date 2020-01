Fallout 76 Wastelanders: Bethesda invita i giocatori a testare l'aggiornamento (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il grande aggiornamento di Fallout 76, denominato Wastelanders, potrebbe essere posticipato al primo trimestre di quest'anno, ma Bethesda è già alla ricerca di giocatori per provarlo.Lo sviluppatore ha annunciato che selezionerà un numero di giocatori su PC per provare il nuovo aggiornamento. Potete iscrivervi per registrarvi al server privato Wastelanders cliccando qui. La registrazione durerà fino al 15 gennaio alla mezzanotte e richiederà agli utenti di firmare un accordo di non divulgazione in modo da non poter condividere video, schermate o informazioni."Vogliamo che tu ti unisca a noi negli Appalachi per prepararci all'arrivo di Wastelanders", scrive lo sviluppatore di Fallout in un post sul blog. "A partire dal 17 gennaio, inviteremo un piccolo numero di membri della comunità di Fallout 76 a sperimentare una prima versione di Wastelanders. Durante questo periodo, stiamo cercando ... Leggi la notizia su eurogamer

