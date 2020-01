Carnevale, Pasqua e vacanze nel 2020: anno bisesto e con pochi ponti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 2020? Un anno bisesto e pure con pochi ponti per staccare la spina e concedersi qualche giorno di ferie. Alcune feste cadono di sabato o domenica (25 aprile, Ferragosto, Ognissanti, Santo Stefano), soltanto due (Festa della Repubblica e Immacolata) sono di martedì. Se vi state chiedendo quando cadrà il Carnevale ambrosiano è presto detto. Quest’anno è il fatidico sabato 29 febbraio. La Pasqua invece si celebra il 12 aprile mentre la festa della Liberazione due settimane più tardi non offrirà neanche un ponte: il 25 aprile infatti è un sabato. Un giorno in più di riposo offre la festa dei Lavoratori. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

